L’OM boucle un transfert, la star jubile

Arnaud De Kanel

Après avoir côtoyé Marcelino à Valence, Geoffrey Kondogbia va retrouver son ancien entraineur à l'OM. Le milieu de terrain débarque en provenance de l'Atletico Madrid pour renforcer l'effectif marseillais. Ce transfert ravit aussi bien la direction qu'Alexis Sanchez. La star chilienne serait très satisfaite de la concrétisation du deal.

L'OM passe aux choses sérieuses ! Le club phocéen a lancé son mercato vendredi en officialisant la venue de Geoffrey Kondogbia en provenance de l'Atletico Madrid. « Dieu merci de m'avoir fait porter ce maillot et d'avoir pu découvrir à l'intérieur ce qu'est l'Atlético de Madrid. Pendant 3 ans, j'ai pu apprendre ses valeurs uniques et comprendre pourquoi c'est une famille si spéciale. Merci à tous mes collègues, le staff technique, les managers et, bien sûr, les fans pour ces trois saisons qui font désormais partie de mon histoire. Je vous souhaite le meilleur pour l'avenir », écrivait la nouvelle recrue marseillaise sur Instagram pour remercier les supporters des Colchoneros . « L’Olympique de Marseille annonce aujourd’hui la signature de Geoffrey Kondogbia en provenance de l’Atlético de Madrid. Le milieu de terrain s’est engagé avec le club olympien après le succès de sa visite médicale », ajoutait l'OM un peu plus tard dans un communiqué. Cette signature marque le début d'un mercato qui promet d'être ambitieux.

Sanchez est comblé par Kondogbia

A l'instar d'Amine Harit qui avait manifesté sa joie sur son compte Twitter , Alexis Sánchez serait également conquis par le recrutement de Geoffrey Kondogbia selon Foot Mercato . En pleines négociations avec l'attaquant, l'OM a marqué de gros points.

Le mercato emballe Sanchez