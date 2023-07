Mercato : Il débarque au PSG et annonce la couleur

Axel Cornic

Le poste de gardien de but pourrait devenir une nouvelle fois un dossier très problématique au Paris Saint-Germain la saison prochaine. Après six mois passés à Nottingham Forrest, Keylor Navas va retrouver le chemin du Camp des Loges alors que son club lui avait fait clairement comprendre vouloir miser sur Gianluigi Donnarumma. Et le Costaricien ne semble pas vraiment vouloir l’accepter...

Qui gardera les cages du PSG cette saison ? Alors que Christophe Galtier a fait le choix clair d’installer Gianluigi Donnarumma comme seul véritable titulaire, la question pourrait à nouveau se poser à l’intersaison. Le technicien français va en effet quitter le PSG ce qui pourrait redistribuer les cartes, sachant que l’Italien n’a pas vraiment fait l’unanimité ces derniers mois.

Navas revient au PSG pour y rester

Un homme pourrait mettre le feu aux poudres. Après six mois d’exil forcé en Angleterre, Keylor Navas va en effet retrouve le PSG dans les prochains jours. Et L’Equipe nous apprend ce lundi que c’est pour y rester ! L’ancien du Real Madrid aurait en effet l’intention de viser à nouveau une place de titulaire, avec l’arrivée de Luis Enrique qui pourrait effectivement changer beaucoup de choses.

L’Inter ne veut plus de lui