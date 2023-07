Mercato : Messi lui a dit oui, il raconte

Thomas Bourseau

Lionel Messi a quitté le PSG et connaîtra un troisième club alors qu’il était question d’un retour XXL au FC Barcelone pour le septuple Ballon d’or. David Beckham a réussi son pari de l’attirer à l’Inter Miami. Il raconte.

David Beckham avait reçu une promesse de la Major League Soccer au moment de son arrivée au Los Angeles Galaxy en 2007 : il aurait à terme le moyen de devenir le propriétaire d’une toute nouvelle franchise de MLS. Et c’est finalement arrivé : l’Inter Miami.

«Je pense que c'est ce qui a attiré Leo»

Depuis la création de l’équipe floridienne, Blaise Matuidi ou encore Gonzalo Higuain sont passés par le club. Et comme annoncé par ses soins courant juin, Lionel Messi est la nouvelle tête de gondole de l’Inter Miami. À l’occasion d’un congrès tenu ces dernières heures et dans des propos relayés par The Athletic , David Beckham s’est confié sur le processus du transfert de Lionel Messi. « Oui, je suis copropriétaire de Salford City. Et Salford est un endroit formidable. Mais, évidemment, l'Argentine est plus proche de Miami que de Salford. Je pense que c'est ce qui a attiré Leo ».

Le PSG se craque pour briser une terrible malédiction https://t.co/sWkm6bXmQD pic.twitter.com/vvKfdDYrXc — le10sport (@le10sport) July 3, 2023

«J'ai toujours dit que si j'avais l'occasion de faire venir les meilleurs joueurs du monde à Miami, à n'importe quel moment de leur carrière, je le ferais»

Toujours au cours du congrès en question, David Beckham n’a pas manqué de souligner que le projet Lionel Messi était un dossier de longue date qui répond directement aux attentes de Beckham en tant que co-propriétaire de l’Inter Miami. « Il y a quelques semaines, je me suis réveillé avec un million de messages sur mon téléphone. Je me suis demandé ce qui s'était passé. D'habitude, je ne reçois pas autant de messages. Tout à coup, j'ai entendu que Leo avait annoncé qu'il venait à Miami. Ce n'était évidemment pas une surprise pour moi. J'ai toujours dit, dès le départ, que si j'avais l'occasion de faire venir les meilleurs joueurs du monde à Miami, à n'importe quel moment de leur carrière, je le ferais. J'ai toujours pris cet engagement envers nos supporters ».

«C'est un moment énorme pour nous»