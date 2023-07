Neymar : Le PSG fixe son prix, un club donne sa réponse

Thomas Bourseau

Du côté de Chelsea, on serait particulièrement emballé par une éventuelle venue de Neymar. Néanmoins, les semaines se suivent et il se pourrait bien que ce feuilleton ne débouche pas sur un transfert du numéro 10 du PSG à Stamford Bridge.

Neymar ne semble plus être le bienvenu du côté du PSG. C’est en effet ce que la presse s’accorde à dire ces dernières semaines voire derniers mois. Et c’est notamment la même rengaine que l’été dernier, moment où Luis Campos l’avait déjà poussé vers la sortie. Le conseiller football du Paris Saint-Germain semble être sur la même longueur d’onde pour cette session des transferts.

De multiples ventes à Chelsea pour préparer la venue de Neymar ?

Et ce n’est pas le10sport.com qui vous affirmera le contraire. Le 6 juin dernier, nous vous révélions en exclusivité que le comité de direction du PSG s’était entretenu avec Chelsea dans le cadre d’un éventuel transfert. Le club parisien a toujours comme objectif de se séparer de Neymar. The Athletic confiait même fin juin que l’exode de joueurs de Chelsea vers l’Arabie saoudite pourrait s’avérer être bénéfique pour le PSG au sujet du feuilleton Neymar. Co-propriétaire de Chelsea, Todd Boehly chercherait toujours une tête de gondole.

Le PSG se craque pour briser une terrible malédiction https://t.co/sWkm6bXmQD pic.twitter.com/vvKfdDYrXc — le10sport (@le10sport) July 3, 2023

Le PSG réclame 81M€, Chelsea en plein doute ?