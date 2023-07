PSG : Il regrette son transfert et balance tout 

Thomas Bourseau

David Beckham est plus qu’un grand nom du football moderne, mais est une icône mondiale pour tout ce qu’il représente en dehors des terrains. Ayant quitté le monde du football au PSG en 2013, Beckham aurait souhaité une tout autre fin.

David Beckham a connu une riche carrière de footballeur en mettant la main sur un bon nombre de trophées dont la Ligue des champions avec Manchester United à l’occasion d’un triplé historique en 1999. Néanmoins, l’icône du football anglais n’y a pas effectué toute sa carrière comme il le souhaitait.

Beckham a voyagé en Europe, mais pas seulement

En effet, après Manchester United, David Beckham a rejoint les Galactiques du Real Madrid, a vécu le rêve américain au Los Angeles Galaxy, est passé par le Milan AC et a raccroché les crampons au PSG le temps de six petits mois pendant la saison 2012/2013.

Beckham pensait raccrocher à Manchester United et non au PSG