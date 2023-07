L’entraîneur de l’OM va imiter Deschamps, la grosse annonce

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'arrivée de Marcelino sur le banc de l'OM va engendrer un gros changement tactique ce qui pourrait avoir un impact sur plusieurs joueurs, à commencer par Jonathan Clauss, l'habituel piston. Dans le 4-4-2 du technicien espagnol, l'ancien Lensois sera moins à l'aise. Pour Fabien Laurenti, Clauss doit donc évoluer plus haut.

Nouvel entraîneur de l’OM, Marcelino va imposer ses idées et probablement mettre en place son 4-4-2 fétiche qui risque de poser problème à Jonathan Clauss, bien plus à l’aise en tant que piston. Mais afin d’éviter à l’ancien Lensois de jouer latéral, Fabien Laurenti a une idée.

Clauss piégé par l’arrivée de Marcelino ?

« Clauss en latéral droit dans un 4-4-2 ? Personnellement, je ne serai pas pour. Je trouve qu’il a le profil de joueur de couloir, de piston. C’est le poste auquel il a évolué sur les trois dernières saisons. Je suis convaincu qu’il a les capacités de le faire mais il serait beaucoup plus utile, selon moi, dans le milieu. Je trouve qu’il a eu quelques lacunes sur le plan défensif, même si ce que demandait (Igor) Tudor induisait beaucoup de courses et de dépense d’énergie », explique dans un premier temps l’ancien défenseur de l’OM dans les colonnes de La Provence , avant de poursuivre.

Vers un changement de poste ?