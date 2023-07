Mercato : Il recale le PSG et balance tout !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG ces dernières semaines, Marcus Thuram a finalement opté pour un autre chemin en s’engageant libre avec l’Inter Milan. Et le buteur français, qui semble ravi de ce choix de carrière, explique les raisons qui l’ont poussé à opter pour un challenge en Italie.

En quête de bonnes affaires sur le marché des transferts, le PSG a déjà acté pour cet été les arrivées de plusieurs joueurs en fin de contrat comme Milan Skriniar, Marco Asensio ou encore Cher Ndour. Pendant plusieurs semaines, Luis Campos était également annoncé sur les traces de Marcus Thuram (26 ans), libre après son départ du Borussia Mönchengladbach, mais l’attaquant de l’équipe de France a finalement privilégié l’offre de l’Inter Milan qui semble lui offrir plus de garanties en temps de jeu.

« Un rêve devenu réalité »

Interrogé au micro d’Inter TV, Marcus Thuram a expliqué pourquoi il avait privilégié l’Inter Milan pour son mercato : « Je suis vraiment heureux d’être ici, aujourd’hui est un grand jour. J’avais l’habitude de regarder la Serie A quand j’étais petit et j’ai vu beaucoup de champions. Venir en Serie A, c’est comme rentrer à la maison pour moi. Le championnat italien a beaucoup changé depuis que mon père y jouait. Mais il m’a donné beaucoup de conseils, comme un père : joue avec joie, profite du moment et profite de chaque instant, car mon rêve est devenu réalité. J’espère pouvoir marquer beaucoup de buts avec ce maillot et gagner beaucoup », lâche l’international français.

Thuram a un message pour les supporters