Mercato : Il débarque au PSG et rend un bel hommage

Considéré comme un véritable crack, Cher Ndour s’apprête à débarquer au PSG maintenant que son contrat avec le Benfica Lisbonne est arrivé à expiration. Et le jeune milieu de terrain italien se confie en détail sur son parcours au sein du club portugais à qui il rend hommage avant son départ.

Le mercato a ouvert ses portes il y a plusieurs semaines, et la direction du PSG n’a pas chôme pour son recrutement estival ! Certains joueurs ont été achetés comme Manuel Ugarte (60M€) et Lucas Hernandez (40M€ hors bonus), et d’autres vont débarquer libres au Parc des Princes comme Milan Skriniar, Marco Asensio ou encore Cher Ndour. Ce dernier, jeune milieu de terrain de 18 ans, est arrivé au terme de son contrat avec le Benfica Lisbonne, et la Gazzetta dello Sport confirme dans ses colonnes du jour qu’il va bel et bien s’engager avec le PSG cet été.

Il signe au PSG s’enflamme déjà pour Mbappé https://t.co/cjXWN7KMln pic.twitter.com/R9N0SezXQt — le10sport (@le10sport) July 3, 2023

« Un parcours intense et beau »

Interrogé dans les colonnes du quotidien italien ce lundi, Cher Ndour se livre sur son parcours au sein du Benfica Lisbonne et rend hommage au club portugais : « Les trois ans à Benfica m'ont fait grandir niveau football. Ils m'ont mis en U23 où ils étaient tous plus grands, puis en équipe réserve, la Youth League et l'équipe première. Un parcours intense et beau », indique le futur milieu de terrain du PSG. À en croire les dernières tendances, Cher Ndour devrait être prêté dans la foulée de son arrivée dans la capitale afin d’aller chercher directement du temps de jeu pour s’aguerrir.

Ndour déjà fan de Mbappé