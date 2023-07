Neymar : Coup de théâtre pour le PSG !

Thomas Bourseau

Outre le feuilleton Kylian Mbappé qui anime l’actualité mercato du PSG, le club de la capitale doit gérer le dossier Neymar et notamment son éventuelle succession. Le nom de João Félix a été mentionné dans la presse, la vérité éclate.

Avant la clôture du mercato estival, le PSG semble avoir à coeur de pousser Neymar vers la sortie. Et ce n’est pas le10sport.com qui vous affirmera le contraire. En effet, le 6 juin dernier, nous vous révélions des discussions en interne au sujet d’un transfert de Neymar à Chelsea. Les Blues sont en effet partis à la pêche aux informations pour le Brésilien qui dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2027 au Paris Saint-Germain.

Chelsea, Manchester United ou le Barça pour Neymar ?

Pour ce qui est de son éventuel départ du PSG, il n’y aurait pas que Chelsea qui serait sur les rangs afin d’accueillir le numéro 10 du Paris Saint-Germain. Manchester United, en cas de rachat du club, pourrait se laisser tenter. SPORT révélait dernièrement que Neymar serait prêt à baisser drastiquement son salaire afin de retrouver le FC Barcelone bien que Xavi Hernandez, coach du Barça , ait fait savoir à Jijantes FC que le club culé avait d’autres plans que Neymar sur le mercato. Journaliste pour beIN SPORTS , Khaled Waleed a fait passer le message suivant. « Neymar jouera à Barcelone si le PSG est prêt à payer une partie de son salaire. Tout a été convenu entre les deux clubs, à l'exception du salaire, qui est le principal point de désaccord ».

Le PSG se craque pour briser une terrible malédiction https://t.co/sWkm6bXmQD pic.twitter.com/vvKfdDYrXc — le10sport (@le10sport) July 3, 2023

João Félix pour oublier Neymar ? La réponse tombe