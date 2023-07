Un pote de Mbappé snobe le PSG, il s’explique

Arnaud De Kanel

Après de longs mois, le feuilleton Marcus Thuram touche à sa fin. Le grand ami de Kylian Mbappé a décidé de s'engager en faveur de l'Inter Milan malgré l'intérêt du PSG. L'attaquant de l'équipe de France espère marcher sur les traces de son père et de Ronaldo Nazário.

Marcus Thuram est un joueur de l'Inter Milan ! Ce samedi, les Nerazzurri ont officialisé la signature de leur nouvel attaquant sur les réseaux sociaux. Le vice-champion du monde a signé un contrat de cinq ans et il percevra 6M€ par an avec l'Inter Milan. L'argent ne l'a pourtant pas motivé. Thuram aurait pu rejoindre son ami Kylian Mbappé au PSG mais il a finalement donné sa préférence à la Serie A, un championnat qui le fait rêver depuis tout petit.

«Venir en Serie A, c’est comme rentrer à la maison pour moi»

« Je suis vraiment heureux d’être ici, aujourd’hui est un grand jour. J’avais l’habitude de regarder la Serie A quand j’étais petit et j’ai vu beaucoup de champions. Venir en Serie A, c’est comme rentrer à la maison pour moi. Le championnat italien a beaucoup changé depuis que mon père y jouait. Mais il m’a donné beaucoup de conseils, comme un père : joue avec joie, profite du moment et profite de chaque instant, car mon rêve est devenu réalité. J’espère pouvoir marquer beaucoup de buts avec ce maillot et gagner beaucoup », a déclaré Marcus Thuram au micro d' Inter TV . Outre son père, il veut plus précisément s'inspirer de Ronaldo Nazário.

Mercato : Deux énormes deals ont été tentés, le PSG peut souffler https://t.co/z94jam7i7U pic.twitter.com/qr8DcvDntk — le10sport (@le10sport) July 1, 2023

«Je ne peux pas imaginer l’émotion que je ressentirai»