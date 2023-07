Mbappé - Real Madrid : Un coup incroyable se prépare pour le PSG

Benjamin Labrousse

Alors qu’il a récemment fait part de son intention de ne pas étendre son contrat jusqu’en 2025, Kylian Mbappé pourrait être poussé vers la sortie par le PSG dès cet été. Le Real Madrid se tient prêt à passer à l’offensive concernant le prodige de Bondy. Mais la situation entre Paris et Madrid pourrait également prendre un nouveau tournant concernant le transfert d’Harry Kane (Tottenham).

Cette fois-ci, la saga Kylian Mbappé ne devrait pas avoir lieu. Ce vendredi, le journaliste de l’Équipe Loïc Tanzi révélait qu’une décision allait rapidement être prise au PSG concernant l’avenir de l’attaquant français. Pour rappel, Mbappé avait communiqué aux dirigeants parisiens sa décision de ne pas faire jouer sa clause de prolongation d’un an à Paris, et pourrait se retrouver libre en 2024. À côté de ce cas épineux concernant le capitaine de l’équipe de France, le PSG cherche à recruter un attaquant de classe mondiale, et aurait coché le nom d’Harry Kane.

Mbappé va plomber le PSG pour ce joueur du Real Madrid https://t.co/KTDmQ3hSND pic.twitter.com/DBQvzPSUJz — le10sport (@le10sport) July 1, 2023

Kylian Mbappé, une situation qui interroge

Ainsi, le Real Madrid se tient à l’affût concernant Kylian Mbappé. Désormais, la presse espagnole s’accorde sur une même tendance, le club merengue va tenter de s’offrir le prodige de Bondy dès cet été tandis que le PSG souhaite obtenir une grosse rentrée d’argent avec cette potentielle vente de Mbappé. Pourtant, l’attaquant de 24 ans a toujours affirmé qu’il resterait parisien l’an prochain, laissant une fois de plus le doute planer sur son avenir. Avant de se positionner sur Kylian Mbappé, le Real Madrid était très intéressé à l’idée de recruter Harry Kane afin de pallier au départ de Karim Benzema en Arabie Saoudite.

Le Real pense toujours à Harry Kane malgré le cas Mbappé