Le PSG dégaine un nouveau contrat, Mbappé doit-il prolonger ?

Alors qu’un départ de Kylian Mbappé est évoqué en ce moment, le Paris Saint-Germain pourrait prendre tout le monde de court. La presse italienne annonce en effet que le club parisien aurait l‘intention d’offrir une prolongation de contrat à sa star, avec une clause de départ qui pourrait bien le convaincre... et surtout assurer un minimum d’argent au PSG. Selon-vous que doit faire Mbappé ? C’est notre sondage du jour !

Alors que Lionel Messi n’est officiellement plus un joueur du PSG et que Neymar est poussé vers la sortie, tous les yeux sont tournés vers Kylian Mbappé. Celui qui devait devenir le seul et unique visage du projet QSI a en effet annoncé ne pas vouloir activer l’année en option présente dans son contrat, ce qui est synonyme d’un départ en juin 2024.

Le PSG est dos au mur

A ce stade, deux options se présentent pour le PSG. Soit le club le garde jusqu’à la fin de son contrat et prend donc le risque de le perdre libre, soit il est vendu dès ce mercato estival. Or, cette deuxième piste ne semble pas vraiment pouvoir aboutir pour le moment. Aucun club ne semble s’être manifesté concrètement et surtout, pourquoi quelqu’un le ferait ? Kylian Mbappé pourrait en effet couter des millions, alors qu’il sera totalement accessible dans seulement quelques mois.

Une troisième solution totalement inattendue