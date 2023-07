PSG : Mbappé annonce son club pour l’année prochaine !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le futur de Kylian Mbappé continue de faire couler beaucoup d’encre étant donné que l’attaquant tricolore a signifié au PSG qu’il n’envisageait pas de prolonger son contrat. Mais en attendant, il a clamé haut et fort qu’il évoluerait toujours à Paris la saison prochaine et en a remis une couche sur Instagram.

Alors qu’il disposait d’une clause lui permettant de prolonger automatiquement son contrat jusqu’en 2025, Kylian Mbappé a informé le PSG qu’il ne l’activerait pas, et l’attaquant de l’équipe de France sera donc libre dans un an. Sa direction envisage donc de le vendre, mais Mbappé ne l’entend pas du tout de cette oreille.

Mbappé - PSG : Surprise, il confirme son départ en direct https://t.co/bEOHokHPba pic.twitter.com/KwgWb99pge — le10sport (@le10sport) June 30, 2023

Mbappé ne veut pas bouger

Ces dernières semaines, Kylian Mbappé a répété à plusieurs reprises qu’il resterait au PSG la saison prochaine pour honorer son contrat, comme ce fut notamment le cas mi-juin dans Téléfoot : « Je me résous seulement à jouer au PSG l’année prochaine, c’est ce que j’ai dit, il y a beaucoup de choses qui se passent durant une année, encore plus au PSG », indiquait Mbappé. Et sa position n’a pas évolué.

Il confirme avec une simple story Instagram

En effet, le calendrier de la prochaine saison de Ligue 1 a été dévoilé jeudi, et Kylian Mbappé n’a pas manqué de partager en story Instagram celui du PSG pour l’exercice 2023-2024. Comme une manière de rappeler qu’il portera bel et bien le maillot du club de la capitale l’an prochain.