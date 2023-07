Mercato : Le PSG reçoit un avertissement à 150M€

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Plus que jamais en quête d’un buteur de renommée internationale pour son recrutement, le PSG a notamment coché le nom de Victor Osimhen à cet effet. L’international nigérian sort d’une saison XXL avec Naples, et pourtant, son profil ne fait pas encore l’unanimité chez les observateurs étant donné le prix réclamé au PSG.

Le mercato estival bat son plein au PSG ! Les recrutements de Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte et Cher Ndour sont déjà actés depuis un moment, et celui de Lucas Hernandez est imminent. Sans parler, bien évidemment, du dossier du nouvel entraîneur qui est déjà réglé depuis un moment, et la nomination de Luis Enrique en lieu et place de Christophe Galtier devrait être actée en début de semaine prochaine par le PSG. Mais ce n’est pas tout…

Il débarque au PSG et passe une liste de courses ! https://t.co/PRc3hQnKao pic.twitter.com/haqVYpwmlA — le10sport (@le10sport) June 30, 2023

Le PSG cherche un buteur

En effet, le PSG s’est mis en tête depuis plusieurs mois de recrutement un buteur de première main cet été, et cible notamment à cet effet des profils comme Harry Kane (Tottenham), Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort) ou encore Victor Osimhen (Naples). Selon les récentes révélations de la presse italienne, une offre de 100M€ a même récemment été formulée par le PSG pour le Nigérian, mais refusée dans la foulée.

« Le PSG va se faire pigeonner »