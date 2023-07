Messi dégouté par le PSG, il balance

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après un passage de deux ans assez peu concluant sur le plan sportif, Lionel Messi a finalement quitté le PSG en fin de contrat cet été. L’attaquant argentin aurait pu rester en Europe avec l’offre du FC Barcelone, mais Joan Laporta indique après son expérience parisienne, Messi voulait aller voir ailleurs.

Messi a rejoint Miami

Arrivé au terme de son contrat cet été, l’ancien numéro 30 du PSG avait le choix avec des intérêts d’Al-Hilal, du FC Barcelone et de l’Inter Miami. Messi a finalement opté pour la dernière option, et le Barça semble amèrement le regretter…

« Une étape difficile à Paris »