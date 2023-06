Messi : Il confirme son calvaire du PSG

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Arrivé au terme de son contrat avec le PSG après deux saisons plutôt compliquées, Lionel Messi est donc parti libre en direction de l’Inter Miami, alors que le FC Barcelone avait également tenté de le rapatrier. Et le président catalan, Joan Laporta, en remet une couche sur le calvaire de Messi à Paris et son retour avorté.

Recruté libre par le PSG à l’été 2021 alors que le FC Barcelone n’avait plus les moyens de le prolonger à l’époque, Lionel Messi avait débarqué en superstar au Parc des Princes. Forcément attendu au tournant vu son palmarès XXL, l’attaquant argentin n’a pourtant jamais réussi à retrouver son meilleur niveau avec le PSG, malgré une deuxième saison bien plus convaincante que le première.

« Les gens ont commencé à me traiter différemment »

Récemment interrogé par beINSPORTS, Messi a évoqué ces difficultés au PSG et notamment sa rupture avec les supporters : « Au début c'était super, j'ai reçu beaucoup d'encouragements comme je l'ai souvent dit, mais après les gens ont commencé à me traiter différemment, une partie du public de Paris. La majorité, elle, m'a bien traité comme au début. Mais il y a eu une cassure avec une bonne partie du public parisien », a lâché Messi. Longtemps courtisé par le FC Barcelone pour un retour, il a finalement opté pour un nouveau challenge à l’Inter Miami après la fin de son contrat au PSG.

Laporta évoque le choix de Messi