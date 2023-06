C'est la pagaille au PSG, un coup de gueule lâché en interne

Thibault Morlain

Pour le moment, il n'y a encore rien d'officiel pour Christophe Galtier et Luis Enrique. Le flou est donc toujours présent concernant le poste d'entraîneur du PSG. Et voilà que cela n'est pas la seule incertitude au sein du club de la capitale. On ne sait toujours pas quand exactement le PSG va reprendre le chemin de l'entraînement, et on commence à souffler fort en interne...

A compter du 3 juillet, les premiers clubs de Ligue 1 vont reprendre le chemin de l'entraînement. Ce sera notamment le cas pour l'OM, le RC Lens, l'OGC Nice ou encore l'AS Monaco. Quid maintenant du PSG ? Rien n'a encore été officialisé pour le retour à l'entraînement des Parisiens, qui doivent d'abord régler la question de leur entraîneur avec l'arrivée de Luis Enrique.

PSG - Mbappé : Il vend la mèche pour son transfert au Real Madrid https://t.co/uyAqompUi9 pic.twitter.com/jgQpV61PX4 — le10sport (@le10sport) June 28, 2023

A quand la reprise de l'entraînement au PSG ?

Mais voilà que la date de la reprise de l'entraînement au PSG commence à créer un certain désordre en interne. Comme l'explique L'Equipe ce mercredi, on ne sait toujours pas quand Neymar, Kylian Mbappé et compagnie vont refouler les pelouses. Initialement, la date du 4 juillet avait été bloquée, mais cela ne serait plus le cas.

« On ne sait pas »