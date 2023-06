PSG : Après le drame, une excellente nouvelle tombe

Hugo Chirossel

Victime d’un accident de cheval, au lendemain de la rencontre opposant le PSG à Strasbourg, Sergio Rico est hospitalisé depuis le 28 mai dernier. Placé en soins intensifs, le gardien espagnol âgé de 29 ans est sorti du coma la semaine passée. Ce mercredi, l’hôpital de Séville a annoncé qu’il était conscient et apte à communiquer.

« Il s'améliore, Sergio communique. Il nous appelle par notre nom et tout, il sait parfaitement qui nous sommes tous et sa mémoire est excellente . » Lundi au micro d’ Antena 3 , Alba Silva a donné des nouvelles de son époux Sergio Rico. Le gardien du PSG a été victime d’un accident de cheval le 28 mai dernier, au lendemain du match nul entre Strasbourg et le PSG, qui avait définitivement assuré au club de la capitale de remporter le 11e titre de champion de France de son histoire.

La compagne de Rico donne de ses nouvelles

Alba Silva a confié qu'elle espérait que Sergio Rico sorte des soins intensifs « dès que possible, mais ils doivent être sûrs et ils n'ont pas encore pris de décision. Lorsqu'ils prendront leur décision, nous leur ferons confiance . » Pour autant, la compagne du gardien du PSG n’est pas sûre qu’il se souvienne des événements qui ont entraîné son accident : « Je ne pense pas, mais nous ne pouvons pas savoir tant qu'il ne peut pas parler. Nous essayons de faire en sorte qu'il se sente bien, qu'il soit calme lorsque nous sommes ensemble et c'est tout . »

Rico est conscient et apte à communiquer