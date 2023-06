PSG : Mbappé snobé, il va fulminer !

Thomas Bourseau

Deuxième meilleur buteur de la saison en Europe derrière Erling Braut Haaland, Kylian Mbappé a été oublié par Ilkay Gündogan. L’Allemand estime que les uniques comparaisons possibles avec Haaland sont Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Kylian Mbappé veut atteindre les étoiles que ce soit en club ou en sélection. À titre individuel, le champion du monde tricolore et meilleur buteur de l’histoire du PSG a à coeur de devenir le meilleur joueur du monde. Et cela passe forcément par la case Ballon d’or. Lauréat de l’édition de 1998, Zinedine Zidane s’est montré très élogieux envers Kylian Mbappé pour Téléfoot et lui prédit pas un, mais plusieurs Ballons d’or à l’avenir.

Zidane prédit des Ballons d’or à Mbappé

« Ce qu’il fait c’est incroyable, j’espère qu’il en gagnera beaucoup des Ballons d’or. Dans tous les cas, ce qu’il fait est fantastique pour l’équipe de France, pour son club. On suit et on admire ». Comme Lionel Messi et Cristiano Ronaldo pendant de longues années, Kylian Mbappé semble être destiné à se mesurer à Erling Braut Haaland pendant toute la décennie. L’un détient une Coupe du monde, l’autre une Ligue des champions.

«Messi et Ronaldo sont les seules comparaisons possibles»