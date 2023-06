Zidane : La grande annonce, Mbappé va exulter

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a mis le feu à la finale du Mondial et n’a cessé de marquer des buts cette saison que ce soit avec l’équipe de France et le PSG. Pour Zinedine Zidane, Ballon d’or 1998, Mbappé doit rafler lui aussi cette distinction, à plusieurs reprises.

Zinedine Zidane n’a jamais caché son admiration pour Kylian Mbappé. D’ailleurs, comme The Athletic le soulignait dernièrement au sujet de son voyage à Madrid dans le cadre du 14ème anniversaire de l’attaquant du PSG, Zinedine Zidane avait lui-même accompagné Mbappé à ses tests. Lorsqu’il a effectué son deuxième passage sur le banc de touche du Real Madrid, Zinedine Zidane avait clairement déclaré sa flamme au champion du monde 2018 en affirmant qu’il « l’aimait » depuis longtemps et bien plus que les journalistes présents dans la salle de conférence de presse.

Mbappé - PSG : C’est confirmé, le Qatar veut boucler le coup du siècle https://t.co/afHkygRdKM pic.twitter.com/cGzx1H7URy — le10sport (@le10sport) June 24, 2023

Zidane bluffé par «l’incroyable» Mbappé

Sans club depuis son départ du Real Madrid à la fin de la saison 2020/2021, Zinedine Zidane s’est confié à Téléfoot et s’est notamment attardé sur les prouesses de Kylian Mbappé qui a fini deuxième meilleur buteur en Europe cette saison avec 54 buts derrière les 56 d’Erling Braut Haaland. Avec l’attaquant de Manchester City et Lionel Messi, Kylian Mbappé est en bonne position pour rafler un Ballon d’or.

«J’espère qu’il en gagnera beaucoup des Ballons d’or»