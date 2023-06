Mbappé - Neymar : Messi désigne le vrai problème du PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Arrivé au terme de son contrat avec le PSG, Lionel Messi a donc quitté la capitale en mauvais termes avec les supporters du Parc des Princes. L’attaquant argentin se lâche à ce sujet et regrette la tournure de sa relation avec le public parisien, même s’il constate que Kylian Mbappé et Neymar ont eux aussi subi un traitement similaire.

Après deux ans assez peu concluants sur le plan sportif, Lionel Messi a fini par quitter le PSG en fin de contrat cet été. L’attaquant argentin, qui s’est envolé pour l’Inter Miami en MLS, n’a jamais réussi à retrouver son meilleur niveau dans la capitale. Et dans un entretien accordé à beINSPORTS vendredi, Messi s’est lâché sur son départ du PSG et sa relation compliquée avec les supporters.

Messi se lâche sur le PSG, il prend très cher ! https://t.co/bKVmVRMRWl pic.twitter.com/LF6HGLtCyy — le10sport (@le10sport) June 24, 2023

« Il y a eu une cassure »

« Au début c'était super, j'ai reçu beaucoup d'encouragements comme je l'ai souvent dit, mais après les gens ont commencé à me traiter différemment, une partie du public de Paris. La majorité, elle, m'a bien traité comme au début. Mais il y a eu une cassure avec une bonne partie du public parisien. Bien sûr ce n'était pas mon intention, rien de plus », indique Messi sur les supporters du PSG.

« Ça s’est déjà passé avec Mbappé et Neymar »