«Il y a eu une cassure» : Mbappé, Neymar... Messi se lâche sur le PSG

Alors qu’il arrive à la fin de son contrat avec le PSG, Lionel Messi a décidé de rejoindre l’Inter Miami, en MLS. Dans un entretien accordé à beIN SPORTS, l’Argentin est revenu sur ses deux années parisiennes, et notamment sur sa relation avec les supporters du club de la capitale.

Sous contrat jusqu’au 30 juin prochain, Lionel Messi ne sera très bientôt plus un joueur du Paris Saint-Germain. Alors que l’on a longtemps pensé qu’il allait prolonger son aventure parisienne, le septuple Ballon d’Or va finalement prendre la direction des États-Unis pour jouer sous les couleurs de l’Inter Miami.

« Il y a eu une cassure avec une bonne partie du public parisien »

Avant de faire le grand saut vers la MLS, Lionel Messi est revenu sur ses deux années au PSG, dans une interview accordée à beIN SPORTS . Un entretien qui sera diffusé ce samedi, mais dont un extrait a été dévoilé sur les réseaux sociaux. La Pulga revient notamment sur sa relation avec les supporters du PSG, qui l’ont sifflé à plusieurs reprises au Parc des Princes. Lionel Messi a admis qu’il y a eu une cassure avec une partie du public parisien.

« Ce sont des choses qui se sont déjà passées avec Mbappé et Neymar aussi »