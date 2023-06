PSG : Neymar risque un amende très salée !

Thibault Morlain

Les problèmes extra-sportifs n'en finissent pas pour Neymar. Alors que le joueur du PSG a dernièrement fait ses excuses en public pour avoir trompé sa compagne qui est enceinte, voilà qu'un nouveau couac surgit. En effet, le Brésilien ferait l'objet de poursuites judiciaires dans son pays natal et ça pourrait lui valoir une amende élevée.

Les vacances ne sont pas de tout repos pour Neymar. En effet, le joueur du PSG fait face actuellement à certains problèmes. Alors que son histoire de tromperie vient d'être révélée, voilà que Neymar se retrouve maintenant dans le viseur de la justice brésilienne. La raison ? Les travaux réalisés dans l'une de ses maisons dans l'Etat de Rio de Janeiro.

Neymar dégrade l'environnement

Comme le rapporte L'Equipe , les travaux réalisés dans la maison de Neymar ont été interrompus en raison d'infractions environnementales. Il est expliqué que tout cela aurait été réalisé sans autorisaton environnementale et il est reproché au joueur du PSG du détournement d'un cours d'eau, de l'extraction non autorisée de l'eau d'une rivière, de l'extraction de l'eau pour alimenter un lac artificiel, des excavations et des déplacements de terre, de pierres et de rochers non autorisés, ainsi que l'utilisation de sable de plage sans permis environnemental.

Une amende d'environ 1M€ ?