PSG : Le vestiaire de Deschamps annonce du lourd pour Mbappé

Amadou Diawara

Décisif lors des deux derniers matchs de l'équipe de France, Kylian Mbappé n'est plus qu'à un but de Michel Platini au classement des meilleurs de l'histoire des Bleus. Interrogé sur son capitaine ce lundi soir, Ibrahima Konaté a annoncé qu'il allait continuer à se montrer prolifique et à battre tous les compteurs.

Lors du dernier rassemblement des Bleus , Kylian Mbappé a marqué à la fois contre Gibraltar (0-3) et face à la Grèce (1-0). Grâce à ses deux réalisations, le capitaine et numéro 10 de Didier Deschamps comptabilise 40 buts en sélection au total. Ce qui fait de lui le cinquième meilleur buteur de l'histoire tricolore, derrière Michel Platini (41), Antoine Griezmann (43), Thierry Henry (51), et Olivier Giroud (54).

Konaté s'enflamme pour Mbappé

Dans des propos rapportés par Le Parisien , Ibrahima Konaté n'a pas manqué de faire l'éloge de Kylian Mbappé, affirmant qu'il allait continuer à empiler les buts et battre des records, que ce soit sous le maillot du PSG ou de l'équipe de France.

«Ce n’est que le début, il va continuer»