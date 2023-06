PSG - Équipe de France : Mbappé explose les compteurs, c’est historique !

Benjamin Labrousse

Buteur avec l’équipe de France ce vendredi face à Gibraltar, Kylian Mbappé a inscrit son 53ème but de la saison toute compétition confondue (club + sélection). L’attaquant égale ainsi un record vieux de plus de 65 ans chez les joueurs Français, et n’en finit plus d’impressionner. Pressenti pour devenir un jour le meilleur buteur de l’histoire des Bleus, le phénomène du PSG pourrait d’ores et déjà inscrire son nom dans l’histoire en marquant ce lundi face à la Grèce. Retour historique sur les buteurs français les plus prolifiques sur une saison.

1) Kylian Mbappé : 53 buts en 2022-2023

S’il n’a pas brillé ce vendredi face à la modeste équipe de Gibraltar, Kylian Mbappé a tout de même transformé son penalty en fin de première période. Devenu capitaine des Bleus en mars dernier, l’enfant prodige du football français aura réussi une année phénoménale sur le plan statistique. Meilleur buteur de Ligue 1 pour la quatrième fois consécutive, Mbappé a inscrit 29 buts sous les couleurs du PSG en championnat cette saison. 29 réalisations auxquelles viennent s’ajouter 7 buts en Ligue des Champions, ainsi que 5 en Coupe de France, portant le total à 41 buts inscrits avec le PSG lors de cette saison 2022/2023. Mais en équipe de France, Kylian Mbappé a également brillé. Meilleur buteur de la dernière Coupe du monde (8 buts) et auteur d’un triplé en finale, le prodige de Bondy démarre en fanfare cette campagne de qualification pour l’Euro 2024 avec 3 buts inscrits en 3 matchs. Son but face à l’Autriche en Ligue des Nations en septembre 2022 est également à prendre en compte pour atteindre ce magnifique total de 53 buts.

2) Just Fontaine : 53 buts en 1957-1958

Kylian Mbappé a ainsi rejoint le regretté Just Fontaine. Et si le joueur du PSG peut dépasser dès ce lundi l’ancien attaquant du Stade de Reims, ce dernier détient toujours le record du plus grand nombre de buts inscrits sur une seule édition d’une Coupe du monde (13 buts en 1958). Ces 13 buts ont évidemment joué dans cet impressionnant total de Just Fontaine lors de l’exercice 57-58. Avec le Stade de Reims, le natif de Marrakech (Maroc), inscrit 34 buts en championnat et 5 en Coupe de France. Un but en amical face à l’Espagne avec les Bleus portera son total à 53 réalisations.

3) Philippe Gondet : 51 buts en 1965-1966

Illustre attaquant du FC Nantes avec qui il finira champion de France lors de l’exercice 65-66, Philippe Gondet inscrira 36 buts sous les couleurs des Canaris en division nationale. Finaliste de la Coupe de France, l’avant-centre finira également meilleur buteur de la compétition avec 11 réalisations, et inscrira également 4 buts avec l’équipe de France cette saison.

4) Karim Benzema : 50 buts en 2021-2022