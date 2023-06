Mbappé et le PSG planifient un gros transfert, les plans sont chamboulés

Même si la situation contractuelle de Kylian Mbappé est encore floue et que son avenir reste incertain, le PSG ne compte pas trop attendre pour se lancer sur ce mercato estival. Harry Kane, Randal Kolo Muani et Victor Osimhen font partie des pistes du club de la capitale. Mais le Bayern Munich a également coché le nom de ces trois joueurs.

Le PSG est toujours dans le flou pour Kylian Mbappé. Comme chaque été, l’international français va faire parler de lui concernant son avenir. Lundi dernier, la star du PSG a envoyé une lettre à ses dirigeants dans laquelle elle a fait savoir qu’elle ne prolongerait pas son contrat avec le club de la capitale.

Le PSG est ferme : soit Mbappé prolonge, soit il quitte le club. Cette situation est délicate à gérer puisque Luis Campos avait déjà commencé à travailler sur le mercato estival du PSG. Notamment pour l’attaque où plusieurs joueurs ont tapé dans l’œil des décideurs parisiens. Harry Kane, Randal Kolo Muani et Victor Osimhen sont les dossiers étudiés par Luis Campos mais le conseiller sportif du PSG ne sera pas seul.

Bayern‘s position is very clear and confirmed again: They still want to sign ONE big striker! They are pursuing a clear strategy in the background. ➡️ Hoeneß & Rummenigge want to present a statement transfer this window. But it may take weeks. ➡️ Bayern‘s three desired TOP… pic.twitter.com/g2jiT2XMPm