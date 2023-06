Mbappé : Echec et mat pour le PSG, le Real Madrid jubile

Thomas Bourseau

Cela fait une semaine que le feuilleton Kylian Mbappé met le feu au mercato. Le PSG serait déterminé à le vendre dès cet été en cas de non prolongation de contrat Néanmoins, Mbappé ne va pas se plier à l’exigence du Paris Saint-Germain et compte honorer son contrat. De quoi faire jubiler le Real Madrid.

Il y a tout juste une semaine, et la divulgation de L’Equipe du courrier envoyé par le clan Kylian Mbappé au PSG concernant sa décision de ne pas activer la clause pour prolonger son contrat, la presse était en feu. Et pour cause, il était alors spécifié que le PSG, choqué par le timing de cette annonce, refuserait catégoriquement de voir Kylian Mbappé quitter le club en tant qu’agent libre en juin 2024.

Le PSG met la pression à Mbappé…qui reste de marbre

Pour ce faire, le PSG laisserait deux solutions à Kylian Mbappé : prolonger son contrat au PSG et partir dans un an, ou bien être transféré avant la clôture du mercato estival. Néanmoins, que ce soit par le biais d’un tweet, en conférence de presse ou pour Téléfoot , le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain a confirmé sa présence au club la saison prochaine.

Mbappé met un coup de pression à Messi en direct https://t.co/7UmGOCDN75 pic.twitter.com/h6xq4gsNmV — le10sport (@le10sport) June 20, 2023

Mbappé ne va pas partir, le Real Madrid s’en frotte les mains