PSG : Le nouvel entraîneur prêt à claquer la porte, il annonce déjà une catastrophe en direct

Le PSG semble tenir son nouvel entraîneur. Alors que le départ de Christophe Galtier n’a pas encore été officialisé, Luis Enrique devrait débarquer pour prendre sa succession. La manière de faire de l’ancien entraîneur du FC Barcelone est connue, tout comme son fort caractère qui pourrait causer des problèmes aux dirigeants parisiens.

Après l’AS Rome, le Celta Vigo, le FC Barcelone et la sélection espagnole, Luis Enrique devrait poser ses valises dans la capitale française. Le technicien de 53 ans apparaît aujourd’hui comme le grand favori pour prendre la succession de Christophe Galtier sur le banc du PSG, et ce même si le départ de ce dernier n’a pas encore été officialisé.

Luis Enrique attendu au PSG

Avec Luis Enrique, le PSG tient un entraîneur d’expérience qui s’est distingué par les résultats, vainqueur notamment de la Ligue des champions avec le Barça en 2015, son beau jeu mais également son fort caractère. Ce qui pourrait d’ailleurs faire des étincelles à en croire Fred Hermel, le spécialiste du football espagnol sur RMC .

« Il est capable de partir au bout de trois mois »