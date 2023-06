Le prochain entraîneur du PSG lance un premier coup de pression au Qatar

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le successeur de Christophe Galtier est connu. Sauf incroyable retournement de situation, Luis Enrique devrait hériter du poste d'entraîneur du PSG. Les négociations arrivent à leur terme et un accord pourrait être trouvé prochainement. Avant d'accepter le poste, le technicien espagnol aurait demandé des garanties, notamment sur le mercato estival.

Ce lundi, Christophe Galtier est toujours l'entraîneur du PSG. Le technicien reste sous contrat avec le club parisien, même si son avenir ne fait plus le moindre doute. Dans les prochains jours, le PSG devrait officialiser le départ de Galtier, déjà prévenu. Les deux parties tentent de trouver un accord à l'amiable, ce qui retarde considérablement cette annonce. Mais le PSG n'a pas attendu de parvenir à un terrain d'entente pour se pencher sur sa succession.

Un feuilleton qui dure depuis des semaines

Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, plusieurs noms étaient présents dans la short-list de Luis Campos comme Zinédine Zidane, Luis Enrique, Xabi Alonso ou encore Julian Nagelsmann. Ce dernier, passé par le Bayern Munich, a, pendant un temps, été proche d'un accord, même si le clan Luis Campos avait jugé son arrivée comme « peu probable ». Finalement, les négociations n'ont abouti sur aucun accord et le PSG s'est donc replié sur Luis Enrique.

Luis Enrique ferme avec le PSG