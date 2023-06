Mercato : Surprise, l’OM recale un entraîneur

Thomas Bourseau

La quête du successeur d’Igor Tudor pourrait bientôt toucher à sa fin après de multiples surprises, dont la tentative de Gustavo Poyet. La Provence révèle que l’OM l’aurait recalé, et se jetterait sur les traces de Marcelino à la place.

A l’OM, le feuilleton autour de l’identité du successeur d’Igor Tudor a déjà connu son lot de rebondissements avec les échecs successifs concernant Marcelo Gallardo et Paulo Fonseca. Patron du club phocéen, Pablo Longoria semblerait faire de Marcelino sa grande priorité, lui qui était déjà une piste crédible l’été dernier avant la nomination de Tudor.

Marcelino en approche

Sans club depuis son départ de l’Athletic Bilbao au printemps 2022, Marcelino serait proche de devenir le prochain entraîneur de l’OM selon L’Equipe . Une offre contractuelle écrire lui serait même parvenue. Tout le contraire d’un ancien technicien de Ligue 1.

PSG : Galtier à Marseille, l’OM annonce le verdict https://t.co/2M7qw2QgkZ pic.twitter.com/BrESYQ15oI — le10sport (@le10sport) June 19, 2023

L’OM met un stop à Gustavo Poyet

Lundi soir, l’équipe de France a pris le meilleur sur la Grèce entraînée par Gustavo Poyet, ex-coach des Girondins de Bordeaux. Les services du sélectionneur de la Grèce auraient été proposés à l’OM, qui se serait montré catégorique et clair en repoussant cette proposition. La cause ? Le comité de direction olympien aimerait un entraîneur qui a plus de références.