L’OM a choisi son entraîneur, une figure du PSG relance tout

Contraint de faire une croix sur Marcelo Gallardo, qui a finalement décliné la proposition, et Paulo Fonseca, retenu par le LOSC, Pablo Longoria a activé son plan C : Marcelino. Un entraîneur que connaît très bien le président de l'OM. Les discussions ont été entamées avec le technicien espagnol, mais celui-ci figure également dans les petits papiers de Luis Campos, conseiller sportif du PSG officiant également au Celta Vigo.

Pablo Longoria ne s’attendait surement pas à une recherche aussi confuse pour la succession d’Igor Tudor. Après plusieurs jours de discussions avec Marcelo Gallardo, le président de l’OM s’est finalement heurté au refus de l’Argentin, pourtant intéressé par le poste. Selon le média Clarin , l’ancien technicien de River Plate était disposé à accepter l’offre contractuelle de l’OM, jugée suffisante sur le plan financier et la durée du bail, mais le principal intéressé n’aurait pas été rassuré par le discours du club sur le mercato, l’incitant à mettre fin aux négociations. Comme vous l’a révélé le10sport.com, la formation marseillaise n’a pas perdu de temps avant de se positionner sur Paulo Fonseca, une piste qui n’a pas non plus été la bonne.

L’OM collectionne les échecs

Malgré l’intérêt du Portugais pour le poste à l’OM, Pablo Longoria n’a pas pu entrer dans la phase des négociations avec le LOSC, refusant de céder son entraîneur encore engagé jusqu’en 2024. « Paulo Fonseca sera l'entraîneur du LOSC l'année prochaine. Nous sommes très fiers qu'il soit courtisé, ça prouve la qualité de son travail et de notre projet au sein du LOSC. Il a eu l'honnêteté de m'informer rapidement des intérêts de certains clubs pour lui. J'aurais aimé que ces clubs en fassent de même mais la priorité du jour est de rassurer nos supporters sur la stabilité de notre projet et de notre staff », a indiqué dimanche soir le président lillois Olivier Létang, dans des propos relayés par L’Équipe . C’est donc désormais au tour de Marcelino d’apparaître comme la nouvelle cible prioritaire, lui qui était il y a encore quelques jours le plan C.

Marcelino également visé par le Celta Vigo et Campos