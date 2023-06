L’OM prépare une surprise sur le mercato

Arnaud De Kanel

La piste Marcelo Gallardo étant tombée à l'eau, l'OM fait désormais de Paulo Fonseca sa priorité pour occuper le banc comme nous vous l'avons indiqué sur le10sport.com. Marcelino serait également un candidat crédible au poste mais la direction de l'OM étudierait d'autres profils en parallèle.

Pablo Longoria a déjà oublié Marcelo Gallardo. Désormais, le président de l'OM a érigé Paulo Fonseca en priorité comme nous vous l'indiquons sur le10sport.com. Un dossier extrêmement complexe car le LOSC fait barrage pour conserver le coach portugais. Alors, l'OM se prépare à un éventuel échec et ouvre d'autres pistes.

Surprise, un proche de Galtier balance cash sur l’OM https://t.co/7n60npRKyt pic.twitter.com/dxrxHVUWzu — le10sport (@le10sport) June 19, 2023

Marcelino, un profil à l'étude

Comme lorsqu'il s'agit de recruter des joueurs, Pablo Longoria souhaite toujours garder un coup d'avance. La preuve en est, La Provence indique que Marcelino serait sur les tablettes du club phocéen en cas d'échec dans le dossier Paulo Fonseca. Mais l'Espagnol n'est pas seul.

L'OM explore les pistes