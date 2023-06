«Le meilleur», il s’enflamme pour le prochain entraîneur de l’OM

Arnaud De Kanel

Les entrainements reprennent dans deux semaines et l'OM n'a toujours pas trouvé son coach. La situation presse d'autant plus que Paulo Fonseca, la nouvelle priorité du club comme nous vous l'avons révélé sur le10sport.com, est bloqué par le LOSC. Marcelino pourrait être l'heureux élu et Cédric Bakambu en dit que du bien.

Le départ précipité d'Igor Tudor met l'OM dans une situation embarrassante à deux semaines du retour à la Commanderie. Marcelo Gallardo a mis trop de temps à répondre et Pablo Longoria a donc changé de priorité. Désormais, c'est Paulo Fonseca qui figure tout en haut de la liste selon les informations du 10sport.com. En cas d'échec, Marcelino pourrait débarquer. Cédric Bakambu serait ravi.

EXCLU @le10sport : La nouvelle priorité de l’OM, c’est Paulo Fonseca !▶️ L’OM n’a pas encore démarré les discussions avec le LOSC, où Fonseca est sous contrat (2024). Pablo Longoria va passer à l’attaque dans les heures à venir. Dossier compliqué https://t.co/y3nm4fkD6q — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) June 18, 2023

Marcelino à l'OM ?

D'après les informations de La Provence , Marcelino pourrait devenir le nouvel entraineur de l'OM en cas d'échec dans le dossier Paulo Fonseca. Son entourage serait d'ailleurs emballé à l'idée qu'il prenne les rênes de la formation olympienne. Cédric Bakambu ne souhaite que cela à son ancien club.

«C’est le meilleur entraîneur que j’ai eu dans ma carrière»