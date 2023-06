L’OM passe à l’action pour son nouvel entraîneur, c’est la douche froide

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'OM ne s'est pas désuni. Après avoir essuyé le refus de Marcelo Gallardo, le club marseillais s'est penché sur la piste Paulo Fonseca. Sous contrat avec le LOSC, le Portugais est la nouvelle priorité du duo Pablo Longoria/Javier Ribalta selon nos informations exclusives, mais ce dossier s'annonce particulièrement complexe, et ce pour plusieurs raisons.

L'OM espérait boucler la succession d'Igor Tudor avant ce lundi. Malheureusement pour le club marseillais, Marcelo Gallardo, la grande priorité de Pablo Longoria n'a pas accepté le job. Pourtant, les négociations étaient à un stade très avancé comme l'avait annoncé le 10Sport.com en exclusivité. Mais les deux parties n'ont jamais réussi à s'entendre et l'OM doit désormais dénicher un nouveau profil.

L'OM fonce sur Fonseca

Le plan B n'a pas tardé à être activé. Comme annoncé par le 10Sport.com, le club marseillais se concentre, désormais, sur Paulo Fonseca, actuel entraîneur du LOSC. Mais selon nos informations, ce dossier s'annonce complexe puisque le Portugais demeure sous contrat avec l'équipe lilloise jusqu'en juin 2024. Une tendance confirmée par Mohamed Bouhafsi sur son compte Twitter. Cette opération s'annonce, également, complexe en raison de la position du LOSC.

Un dossier compliqué pour l'OM