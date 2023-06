Surprise, Riolo balance sur le prochain entraîneur de l’OM

Benjamin Labrousse

L’OM cherche toujours activement à nommer le successeur d’Igor Tudor sur le banc du club phocéen. Un temps annoncé comme le candidat favori de Pablo Longoria, Marcelo Gallardo ne posera finalement pas ses valises à Marseille. Réputé pour ne pas garder sa langue dans sa poche, Daniel Riolo s’est exprimé à ce sujet, tout en révélant une information de taille dans ce dossier.

Ce samedi, Foot Mercato avançait que l’OM et son président Pablo Longoria possédaient un plan A, B, et C concernant la nomination du futur entraîneur du club marseillais. Ainsi, Marcelo Gallardo était annoncé comme l’option principale, tandis que Pablo Fonseca (LOSC) ainsi que Marcelino représentaient les options secondaire et tertiaire.

Marcelo Gallardo ne viendra pas à l’OM, Pablo Fonseca en solution de secours

Mais c’est désormais acté, l’ancien entraîneur de River Plate n’arrivera pas à Marseille comme beaucoup le présentaient. Ce dimanche matin, TyC Sports affirmait que Marcelo Gallardo avait finalement refusé le poste d’entraîneur de l’OM, qui doit désormais agir vite pour rebondir dans ce périlleux dossier.

Riolo réagit au refus de Gallardo, et condamne la piste Fonseca