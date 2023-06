Coup de froid pour le futur entraîneur de l’OM

Jean de Teyssière

Depuis le départ de Igor Tudor, Pablo Longoria et l'OM sont sans entraîneur. Une situation bancale, surtout à deux semaines de la reprise, d'autant que la piste la plus chaude, Marcelo Gallardo, s'est soudainement refroidie car il aurait finalement refusé le poste. Longoria doit donc maintenant lorgner d'autres pistes, dont celle menant au coach de Lille, Paulo Fonseca qui semble être compliquée.

Qui sera sur le banc de l'OM la saison prochaine ? C'est pour le moment une question sans réponse puisque Marcelo Gallardo a décidé de décliner l'offre marseillaise. D'autre part, Pablo Longoria lorgnerait Marcelino, libre lui aussi. Les deux hommes se connaissent très bien selon L'Équipe , étant même amis, depuis leur années communes à Valence. Mais une autre piste attire Pablo Longoria, et il s'agit d'un entraîneur encore en poste dans un club de Ligue 1 qui a marqué les esprits cette saison.

Fonseca, une piste sérieuse ?

La troisième piste pour le futur entraîneur de l'OM mène jusqu'au coach du LOSC, Paulo Fonseca. Le Portugais a ravi la Ligue 1 avec son jeu offensif et attrayant et aurait séduit Pablo Longoria. C'est une piste crédible selon L'Équipe , mais elle est aussi très compliquée.

Il met un stop à l'OM, son entourage balance tout https://t.co/ulJOaf3wdi pic.twitter.com/zdmt9RrCQA — le10sport (@le10sport) June 18, 2023

Fonseca voudrait partir, mais pas à l'OM !

Pablo Longoria aura du travail s'il veut faire venir Paulo Fonseca sur le banc de l'OM la saison prochaine. Déjà, le Portugais est sous contrat avec le LOSC jusqu'en juin 2024 et ses dirigeants ne comptent pas le laisser partir si facilement. D'ailleurs, une réunion a eu lieu entre le LOSC et Fonseca pour discuter de son avenir et à aucun moment la question de partir à l'OM ne s'est posée, le technicien portugais rêvant d'entraîner un jour en Premier League. Encore une piste qui semble s'éloigner pour Pablo Longoria, et le temps presse, la reprise de l'entraînement de l'OM étant prévue le 3 juillet.