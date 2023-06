OM - Arabie Saoudite : Macron, Mbappé... Il balance tout sur la vente

La rédaction

Alors que Mohammed ben Salmane est arrivé en France mercredi, le prince héritier de l’Arabie Saoudite a rencontré Emmanuel Macron vendredi à l’Élysée. Une rencontre qui renforce un peu plus les rumeurs autour d’une potentielle vente de l’OM, le président de la République étant qui plus est un fan du club marseillais. Mais pour Thibaud Vézirian, ce n’est pas à lui de s’occuper de cela.

Depuis des années, la possible vente de l’Olympique de Marseille est un sujet qui revient constamment sur la table. Et comme potentiel acheteur, c’est souvent l’Arabie Saoudite qui est citée. Comme indiqué par Le 10 Sport , une délégation saoudienne était d’ailleurs à Marseille le week-end dernier. Avec pour objectif de prendre des renseignements et de rencontrer des personnalités de la ville.

« Ce n’est pas à Emmanuel Macron de vendre un club de foot »

Les rumeurs autour de la vente de l’OM se font encore plus insistantes ces derniers jours, d’autant plus que Mohammed ben Salmane est arrivé en France mercredi dernier. En effet, le prince héritier de l’Arabie Saoudite a rencontré Emmanuel Macron vendredi lors d’un déjeuner organisé à l’Élysée. Le président de la République étant un fan de football et surtout de l’Olympique de Marseille, cela n’a fait que rajouter de l’huile sur le feu. Surtout quand l’on sait qu’Emmanuel Macron avait mis son grain de sel l’année passée lorsque Kylian Mbappé devait quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid et qu’il pourrait donc faire de même en ce qui concerne la vente de l’OM.

« Il l’a bien précisé au sujet de Kylian Mbappé »