Vente OM : L’incroyable confidence sur l’Arabie Saoudite

Thibault Morlain

Dernièrement, le dossier de la vente de l’OM est encore revenu sur la table. Mais cette fois, ça s’est enflammé plus que d’habitude concernant le rachat du club phocéen par l’Arabie Saoudite. Aurait-on enfin le droit à cet épilogue qui dure depuis de très longs mois maintenant ? La vente de l’OM aux Saoudiens se rapproche pour certains, mais pour d’autres, on en serait encore très loin. C’est notamment l’avis de Georges Malbrunot, spécialiste du Moyen-Orient.

Si Frank McCourt est l’actuel propriétaire de l’OM, on annonce de plus en plus que le club phocéen pourrait changer de pavillon. Et c’est une arrivée de l’Arabie Saoudite qui est notamment dans les tuyaux pour reprendre les commandes à Marseille. le10sport.com vous avait d’ailleurs révélé la présence d’une délégation saoudienne sur les bords de la Méditerranée ces derniers jours. Forcément, à Marseille, on s’enflamme concernant l’arrivée de l’Arabie Saoudite à la place de Frank McCourt à la tête.

PSG - OM : Un scénario surprise annoncé pour Zidane https://t.co/JfutCAee8s pic.twitter.com/Ww4elHlM3y — le10sport (@le10sport) June 17, 2023

« La France n’est plus un partenaire de tout premier plan »

Oui mais voilà, pour Georges Malbrunot, il ne faudrait peut-être pas trop s’enflammer. Pourquoi ? Lors d’une interview pour ForzaOM , le spécialiste du Moyen-Orient a expliqué que l’Arabie Saoudite n’avait plus forcément tendance en ce moment à investir en France : « Historiquement, la France était un allié de l’Arabie Saoudite. C’est à la fois un allié et un client. Un allié diplomatique, en particulier contre l’Iran et un client car c’est un de nos grands clients pour l’armement. Mais aujourd’hui, nos positions économiques ont tendance à reculer. D’un point de vue personnel, entre Emmanuel Macron et Mohammed Bel Salmane, il n’y a pas d’alchimie. Il n’y a pas une relation extrêmement chaleureuse. On reste un pays allié de l’Arabie Saoudite, mais on n’est plus dans cette époque où l’Arabie Saoudite était un de nos clients privilégiés. De la même façon, pour l’Arabie Saoudite, la France et même l’Europe n’est plus un partenaire de tout premier plan ».

