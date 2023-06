Il annonce le nouvel entraîneur de l’OM en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé de plus en plus proche de l’OM alors qu’il apparaît comme étant la piste la plus avancée, conformément aux révélations du 10 Sport, Marcelo Gallardo devrait donc venir succéder à Igor Tudor. Et Jérôme Rothen confirme la tendance en révélant un échange avec le président Pablo Longoria sur ce feuilleton.

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 13 juin dernier, l’optimisme est de mise à l’OM quant à une nomination de Marcelo Gallardo au poste d’entraîneur. Le technicien argentin a échangé les entretiens avec la direction du club phocéen afin d’aborder les différents sujets (mercato, objectifs, composition de son staff), et un contrat de deux ans semble déjà dans les tuyaux pour Gallardo, qui viendrait alors succéder à Igor Tudor sur le banc de l’OM. Mais rien n’est encore définitivement acté.

L’OM fait des folies pour son entraîneur https://t.co/vUZfD8NZRg pic.twitter.com/kpizNSbBOI — le10sport (@le10sport) June 17, 2023

« Longoria apprécie son profil »

Sur les ondes de RMC dans son émission, Jérôme Rothen a confirmé la tendance pour Marcelo Gallardo, et s’appuie sur une discussion qu’il a eu avec le président de l’OM ces derniers jours : « J’ai échangé directement avec Pablo Longoria. Le profil est très apprécié par Pablo Longoria. Après, il ne fera pas non plus de folies par rapport aux demandes de Marcelo Gallardo. Il a une deuxième piste. Il ne m'a pas dit le nom, mais forcément il travaille sur autre chose au cas où tout ce que demande Marcelo Gallardo ne peut pas se faire », assure l’ancien ailier gauche du PSG.

« Je suis persuadé que ça va se faire »