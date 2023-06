Le boss de l'OM débarque, ça va bouger pour le nouvel entraîneur

Hugo Chirossel

Toujours en quête de son prochain entraîneur après le départ d’Igor Tudor, l’OM a fait de Marcelo Gallardo sa priorité. Alors que le technicien argentin n’a toujours pas donné sa réponse, les Olympiens étudient en parallèle d’autres pistes, celles menant à Marcelino et Paulo Fonseca. De retour des Etats-Unis ce dimanche, Pablo Longoria devrait rapidement prendre une décision.

Comme indiqué par Le 10 Sport , Pablo Longoria a fait de Marcelo Gallardo sa priorité pour devenir le prochain entraîneur de l’OM. Les discussions ont bien avancé ces derniers jours et les deux parties se sont notamment entendues sur la composition du staff de l’Argentin s’il venait à succéder à Igor Tudor. Pourtant, si les échanges sont positifs, Marcelo Gallardo n’a pas encore donné sa réponse définitive et l’OM s’impatiente.

Longoria rentre à Marseille et va trancher

En effet, l’Olympique de Marseille veut boucler ce dossier le plus rapidement possible. La reprise de l’entraînement est prévue pour le 3 juillet prochain et les Olympiens devront jouer leur troisième tour préliminaire de Ligue des champions début août. L’OM n’a donc plus de temps à perdre, d’autant plus que cela parasite les arrivées de potentielles recrues. Après avoir passé la semaine aux États-Unis où il a enchaîné les rendez-vous avec Frank McCourt, Pablo Longoria devrait rentrer à Marseille dimanche en compagnie de son bras droit Javier Ribalta et comme l’indique L'Équipe , il devrait très rapidement prendre une décision.

Marcelino et Fonseca pistés en cas d’échec avec Gallardo