Ça chauffe pour le nouvel entraîneur de l’OM

Alors qu’il en a fait sa priorité pour succéder à Igor Tudor, l’OM est toujours en attente de la réponse définitive de Marcelo Gallardo. Si les dirigeants marseillais étudient d’autres pistes en parallèle, celle menant au technicien argentin reste leur option principale. Un dossier dans lequel il ne resterait plus que des détails à régler.

Marcelo Gallardo donne des sueurs froides à l’OM. Comme indiqué par Le 10 Sport mardi, les négociations ont bien avancé entre les deux parties et il a notamment été question de la composition de son futur staff s’il venait à débarquer à Marseille, qui pourrait être composé de 15 personnes selon La Provence . Si ce dossier semble en bonne voie, l’Olympique de Marseille attend toujours de connaître la réponse définitive de l'ancien entraîneur de River Plate.

Les options de l’OM en cas d’échec avec Gallardo

Le club marseillais souhaite boucler l’arrivée de son nouvel entraîneur le plus rapidement possible. D’après Foot Mercato , Pablo Longoria et son équipe ont des plans de secours au cas où Marcelo Gallardo venait à leur faire faux bond. En effet, Paulo Fonseca (LOSC) serait la deuxième option, tandis que Marcelino, libre de tout contrat, arriverait en troisième position. Cela ne veut pas dire pour autant que Marcelo Gallardo ne viendra pas à l’OM.

« Il ne reste plus que des détails à régler »