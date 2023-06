Incroyable, il rêve de Galtier à l’OM

Arnaud De Kanel

Pablo Longoria et Javier Ribalta continuent de travailler en coulisses pour boucler la signature de Marcelo Gallardo comme nous vous l'avons révélé sur le10sport.com. Mais le dossier traine et cela donne des idées à Eric Di Meco. L'ancien défenseur de l'OM aimerait que la direction olympienne fasse machine arrière et se tourne sur... Christophe Galtier !

L'OM est à la recherche d'un nouvel entraineur. Après une seule saison sur le banc, Igor Tudor a posé sa démission. L'heureux élu devrait être Marcelo Gallardo car les négociations sont à un stade très avancé avec le coach argentin comme nous vous l'avons révélé sur le10sport.com. Pour autant, cette piste ne fait pas totalement l'unanimité à Marseille où certains fans rêvent toujours de Zinédine Zidane. De son côté, Eric Di Meco privilégie l'option Christophe Galtier. Aussi étonnant que cela puisse paraitre, le champion d'Europe 93 aimerait que l'ancien coach du PSG prenne les rênes de l'OM.

«Il y a Galtier sur le marché»

Bien que séduit par la piste Marcelo Gallardo, Eric Di Meco veut voir son ami Christophe Galtier à l'OM. « Marcelo Gallardo, j’en ai déjà parlé. Ça me plaît. Mais il y a Galtier sur le marché. Même si c’est délicat parce qu’il vient de finir à Paris, ce sera tout de même plus facile pour lui d’être accepté à Marseille en revenant de Paris que ce qui lui est arrivé l’an dernier quand il est arrivé à Paris. Les supporters ? Ils sont contents quand ça gagne, on les connaît. Le football qui emballe les gens, c’est celui qui gagne », a-t-il confié lors du Super Moscato Show sur RMC avant de poursuivre.

«Mon rêve, c’est qu’un jour Galtier entraîne l’OM»