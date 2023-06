Mercato : Surprise, l’OM bloqué à cause de son prochain entraîneur

Baptiste Berkowicz

La démission déposée par Igor Tudor en fin de saison a crée de nombreux remous au sein de l'OM. Bien que la piste menant à Marcelo Gallardo est proche d'être finalisée, les dirigeants marseillais ne souhaitent pas se précipiter sur leur mercato. Deux transferts sont même bloqués en attendant la venue de l'entraineur argentin.

Pablo Longoria doit à nouveau faire face à la démission d'un l'entraineur de l'OM. Après Jorge Sampaoli l'été dernier, c'est au tour d'Igor Tudor de ne pas souhaiter poursuivre une deuxième saison sur le banc marseillais. L'arrivée de son successeur toujours pas officialisée, le mercato est à l'arrêt.

Des discussions ralenties

Alors qu'un renouvellement de l'effectif est prévu par Pablo Longoria suite à la fin de contrat d'un certain nombre de joueurs, la question autour du nouvel entraineur bloque certaines négociations. Via Twitter, Mohamed Bouhafsi annonce : « Tout est bloqué à cause du coach alors que l’OM avait des accords sur 2 joueurs. »

Gallardo, arrivée imminente ?

Comme le 10 Sport vous le révélait, Marcelo Gallardo est à un pas de l'OM. L'entraineur argentin, passé par River Plate, négocie les derniers détails pour conclure son arrivée dans la cité phocéenne. L'homme de 47 ans souhaite absolument venir avec ses adjoints. Une arrivée prochaine qui pourrait donc débloquer et lancer le mercato marseillais.