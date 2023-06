Mercato : L’OM proche de boucler un très gros coup

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Sans entraîneur depuis le départ d’Igor Tudor à l’issue de cette saison, l’OM continue de travailler sur plusieurs pistes. Selon nos informations, le club olympien se rapproche d’un accord avec Marcelo Gallardo. Une information confirmée par le journal L’Équipe, le technicien argentin serait très tenté par le projet olympien.

« Il y a des contacts, bien sûr. Sinon ce serait irresponsable. Mais on doit d'abord établir un profil et bien connaître le coach. On veut ouvrir un cycle avec le plus de réussite possible ». Lors de sa conférence de presse bilan, Pablo Longoria a clairement indiqué que l’OM travaillait sur le successeur d’Igor Tudor.

L’OM et Gallardo, ça chauffe !

Comme l’a révélé en exclusivité le10sport.com, les discussions s’intensifient sérieusement entre l’OM et Marcelo Gallardo. Un accord est proche d’être trouvé, les dernières négociations portent sur son staff. Le technicien argentin est très exigeant et veut venir avec tout son entourage.

Un accord bientôt trouvé ?