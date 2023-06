Surprise pour le prochain entraîneur de l'OM ? Il répond

Thibault Morlain

Du côté de Marseille, on ne sait toujours pas qui succèdera à Igor Tudor. L'OM cherche un nouvel entraîneur et différents noms circulent pour occuper le banc de touche. Certains évoquent même la possibilité d'une surprise. Et si elle se nommait Eric di Meco ? Ce dernier a répondu.

Après seulement un an passé à l'OM, Igor Tudor a décidé de dire stop et de quitter ses fonctions d'entraîneur. Il faut donc repartir de zéro pour Pablo Longoria et chercher un nouveau technicien. Ça avance donc en coulisses et voilà que ça se jouerait désormais entre Marcelo Gallardo et Paulo Fonseca.

« Je suis un vieux monsieur qui aspire à un peu de paix »

Mais pourrait-on également voir Eric di Meco sur le banc de l'OM ? Ancien joueur du club phocéen a été interrogé sur le sujet ce jeudi lors de l'émission Télématin . Di Meco a alors été très clair à propos de cette possibilité d'entraîner l'OM : « Pourquoi pas moi ? Je suis un vieux monsieur qui aspire à un peu de paix ... ».

« Il faut avoir cette fibre là »