Un champion du Monde veut tout plaquer pour le PSG

Annoncé comme étant l’une des pistes brûlantes du moment au sein du PSG, Lucas Hernandez apparait comme la nouvelle priorité défensive de Luis Campos. D’ailleurs, le joueur du Bayern Munich semble déterminé à débarquer au Parc des Princes, mais il faudra trouver un accord avec le club bavarois.

Ça bouge déjà au PSG en ce début de mercato estival ! Milan Skriniar et Marco Asensio, qui sont respectivement arrivées au terme de leur contrat avec l’Inter Milan et le Real Madrid, ont déjà signé avec le club de la capitale. Dans la foulée, le PSG a bouclé le transfert de Manuel Ugarte en provenance du Sporting Lisbonne pour 60M€, et le milieu de terrain uruguayen a d’ailleurs officialisé la nouvelle jeudi : « La vérité, c'est qu'il faut maintenant se reposer un peu et tout commencer au PSG. Je vais dans un club géant, je ne l'ai pas encore réalisé, mais je vais essayer de tout commencer », a lâché Ugarte. Mais de quoi sera faite la suite du mercato au PSG ?

Le PSG fonce sur Hernandez

À en croire les dernières tendances, le PSG est fortement intéressé par le profil de Lucas Hernandez et mettrait actuellement tout en œuvre pour recruter le défenseur du Bayern Munich, sacré champion du Monde avec l’équipe de France en 2018. Ce dernier n’a plus qu’une année de contrat en Bavière, et il serait déjà déterminé à rallier le PSG durant le mercato estival. Mais de son côté, le Bayern se montre dur en affaires.

Le Bayern veut 60M€

En effet, comme l’a révélé Sky Germany, la direction du Bayern Munich n’écoutera aucune offre en-dessous de 60M€ pour envisager un transfert de Lucas Hernandez. Par ailleurs, selon le média allemand, le club garde même espoir de parvenir à le prolonger in-extremis dans les semaines à venir. La suite au prochain épisode…