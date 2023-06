Surprise, le PSG fonce sur une autre star

Thomas Bourseau

Déterminé à redessiner les contours de son équipe première, le PSG activerait moult pistes sur le marché des transferts plus ou moins cotées. C’est notamment le cas de Bernardo Silva, mais le Paris Saint-Germain surveillerait l’évolution de la situation d’une autre star de Manchester City.

Les semaines se suivent et se ressemblent pour le PSG sur le marché des transferts. En plein remodelage de l’effectif dont Julian Nagelsmann devrait hériter, le Paris Saint-Germain déroulerait le tapis rouge à Lucas Hernandez, mais pas seulement. Selon les informations de Jérôme Rothen, divulguées sur les ondes de RMC cette semaine pour Rothen s’enflamme , le PSG fait de Victor Osimhen et de Bernardo Silva deux priorités pour son mercato.

Un œil sur Riyad Mahrez ?

Néanmoins, le PSG ne penserait pas qu’au milieu offensif polyvalent de Manchester City. Selon The Athletic, le Paris Saint-Germain cultiverait un intérêt pour Riyad Mahrez, seulement contractuellement lié à City jusqu’en juin 2024. Néanmoins, à ce stade, un éventuel départ de Riyad Mahrez pour l’Arabie saoudite est plus probable, l’intérêt saoudien étant plus concret alors que le PSG privilégierait l’option Bernardo Silva. De toute manière, le10sport.com vous a confié en exclusivité le 13 juin que Manchester City ne laissera pas partir Mahrez cet été. En parallèle, le club de la capitale garderait un œil sur Ilkay Gündogan.

