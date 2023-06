EXCLU - Mercato : Manchester City refuse de lâcher l’une de ses stars

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Après son triplé historique et sa victoire triomphante en Ligue des Champions, Manchester City se projette déjà sur le mercato estival. Et si certains poussent la porte d’un départ, comme Bernardo Silva, d’autres talents vont être retenus par les dirigeants citizens, peu importe le montant des offres éventuelles...

Manchester City continue de savourer son premier sacre en Ligue des Champions. A l’image de Jack Grealish, les Citizens en profitent allègrement ! Mais pour tous les héros du triplé historique, la question de l’avenir est déjà présente. Des garçons comme Bernardo Silva regardent ouvertement vers la sortie après avoir tout gagné sous les ordres de Pep Guardiola. Comme révélé par le10sport.com, le Portugais aspire à relever un nouveau défi. Et le PSG lui plaît beaucoup…

L’Arabie Saoudite veut Mahrez

Autre talent courtisé : Riyad Mahrez. Comme cela a été évoqué par ailleurs, l’international algérien suscite des convoitises et notamment en Arabie Saoudite, qui rêve de le faire venir dans son championnat. Le 10 Sport est en mesure de confirmer l’existence d’intérêt et de contact le concernant. En excellent terme avec sa direction, Riyad Mahrez a récemment sondé son club pour connaître sa position pour la suite. Et la réponse des Citizens est sans appel.

Mahrez ne partira pas !

Interrogé par Riyad Mahrez pour son avenir et les possibles opportunités qui pourraient s’offrir à eux cet été, Manchester City aurait répondu sans attendre : veto ! Les dirigeants anglais ne veulent pas entendre parler d’un départ de l’Algérien, il est considéré comme intransférable. L’Arabie Saoudite peut tenter sa chance, City ne donnera pas suite.