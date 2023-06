PSG : Mbappé sort du silence et lâche une bombe

Hugo Chirossel

Alors qu’il est sous contrat jusqu’en juin 2024, Kylian Mbappé a fait savoir au PSG qu’il n’avait pas l’intention d’activer son option qui prolongerait son bail d’une saison. Une décision qui aurait surpris le club de la capitale. Dans un communiqué transmis à l’AFP, l’international français est sorti du silence.

L’annonce a fait l’effet d’une bombe lundi soir. Comme indiqué par L'Équipe , Kylian Mbappé a fait savoir au PSG via un courrier adressé dans l’après-midi son intention de ne pas activer l’option supplémentaire incluse dans son contrat. Une clause qui lui permettrait d’être lié au club de la capitale jusqu’en juin 2025. Le bail actuel du capitaine de l’équipe de France prend fin en 2024 et il pourrait s’en aller libre dès l’issue de la saison prochaine.

Mbappé : Trompé, le PSG prend une décision fracassante https://t.co/wEiccLwNBZ pic.twitter.com/RdQGlA8gG8 — le10sport (@le10sport) June 13, 2023

Mbappé sort du silence et met les choses au clair

Une information très mal accueillie par le PSG en interne, d’après RMC Sport . Les dirigeants parisiens auraient été très surpris par l’annonce de Kylian Mbappé. Le club de la capitale n’aurait pas l’intention de le laisser partir gratuitement et pourrait donc décider de le vendre dès cet été. Alors que les rumeurs autour de son avenir sont reparties de plus belle ces dernières heures, Kylian Mbappé est sorti du silence, via un communiqué transmis à l’ AFP .

Mbappé a prévenu le PSG de sa décision depuis le 15 juillet 2022

Dans des propos relayés par RMC Sport , Kylian Mbappé assure n’avoir « jamais discuté d’une prolongation de contrat avec le PSG ». Alors qu’il avait jusqu’au 31 juillet prochain pour activer ou non son option, l’international français affirme que le club de la capitale a été informé « le 15 juillet 2022 de sa décision (de ne pas aller au-delà de 2024, ndlr) et le courrier avait pour seul objectif de confirmer ce qui avait été précisé oralement au préalable . »

«Kylian Mbappé n'a pas demandé son départ cet été»