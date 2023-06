Mbappé - PSG : Un transfert historique annoncé !

Thibault Morlain

Se dirige-t-on vers un divorce entre Kylian Mbappé et le PSG ? A un an du terme de son contrat avec le club de la capitale, le Français aurait été placé sur le marché des transferts étant donné qu'il ne voudrait pas prolonger jusqu'en 2025. L'heure d'un transfert aurait sonné et les montants risquent d'être affolants. Au point que le transfert de Kylian Mbappé devienne historique ?

Présent au PSG depuis 2017, Kylian Mbappé pourrait bien avoir disputé son dernier match avec le club de la capitale face à Clermont. En effet, sous contrat jusqu'en 2024 et ne voulant pas activer son année supplémentaire en option, le numéro 7 parisien serait désormais à vendre. C'est l'information qui agite le marché des transferts et forcément, les rumeurs partent dans tous les sens. Le New York Times s'est notamment penché sur le prix de la possible opération Kylian Mbappé. La barre serait alors fixée à 185M€, mais le média américain annonce que le prix pourrait monter et le joueur du PSG pourrait finalement devenir le joueur le plus cher de l'histoire.

Mercato - PSG : L’ultimatum à 200M€ de Kylian Mbappé https://t.co/Wav3Nse0dg pic.twitter.com/c0pHb5T5Ol — le10sport (@le10sport) June 13, 2023

1/ Neymar au PSG pour 222M€

Aujourd'hui, c'est Neymar qui détient ce titre honorifique de joueur le plus cher de l'histoire. En 2017, le Brésilien avait été recruté par le PSG au FC Barcelone. Le club de la capitale n'avait alors pas hésité à lever sa clause libératoire, fixée à 222M€. Depuis, ce record n'a jamais été battu. Jusqu'à cet été 2023 ?

2/ Mbapé au PSG pour 180M€

Alors que Kylian Mbappé pourrait prochainement occuper la 1ère place, il est déjà aujourd'hui le 2ème joueur le plus cher de l'histoire. Le même été que Neymar, en 2017, le Français rejoint lui aussi le PSG en provenance de l'AS Monaco. Là encore, le transfert est XXL puisque l'opération finale atteint les 180M€ pour Mbappé.

3/ Coutinho au FC Barcelone pour 160M€

Pour compléter le podium, on retrouve Philippe Coutinho. Le Brésilien avait quitté Liverpool pour rejoindre le FC Barcelone en janvier 2018 afin notamment de faire oublier Neymar. Et à cette époque, le club catalan avait mis les moyens pour convaincre les Reds puisque ce sont 160M€, bonus compris, qui ont été lâchés.

4/ Dembélé au FC Barcelone pour 145M€

Toujours au FC Barcelone, toujours pour tenter d'oublier Neymar, à l'été 2017, c'est Ousmane Dembélé qui avait été acheté par les Blaugrana. Le Français était d'ailleurs parti au bras de fer pour quitter le Borussia Dortmund. Dembélé a fini par rejoindre le Barça, qui avait alors lâché 145M€ pour recruter l'ancien joueur de Rennes.

5/ João Félix à l'Atlético de Madrid pour 127M€

Encore en Espagne, João Félix a lui affolé les compteurs lors de son transfert à l'Atlético de Madrid en provenance de Benfica à l'été 2019. Alors que les Colchoneros venaient de perdre Antoine Griezmann, parti au FC Barcelone, du lourd a été investi pour recruter João Félix, acheté ainsi pour environ 127M€.

Un top 10 à plus de 115M€

Pour compléter ce top 10 des joueurs les plus chers de l'histoire du football, on retrouve ensuite Enzo Fernandez (acheté par Chelsea 121M€), Antoine Griezmann (acheté par le FC Barcelone 120M€), Jack Grealish (acheté par Manchester City 117M€), Cristiano Ronaldo (acheté par la Juventus 117M€) et Eden Hazard (acheté par le Real Madrid pour 115M€).